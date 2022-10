Bonus per per le attività sportive

CALENZANO – Un aiuto concreto alle famiglie per fare fronte alle spese per le attività sportive. La Giunta municipale ha approvato una delibera che stabilisce l’assegnazione di un contributo una tantum per l’anno 2022/2023. Il bonus è destinato a bambini e ragazzi fino ai 18 anni compiuti residenti a Calenzano, agli over 65enni residenti a […]

CALENZANO – Un aiuto concreto alle famiglie per fare fronte alle spese per le attività sportive. La Giunta municipale ha approvato una delibera che stabilisce l’assegnazione di un contributo una tantum per l’anno 2022/2023. Il bonus è destinato a bambini e ragazzi fino ai 18 anni compiuti residenti a Calenzano, agli over 65enni residenti a Calenzano, ai nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 25mila euro. Il contributo massimo è di 150 euro a persona. “Con questa misura – commenta l’assessore allo sport, Laura Maggi – l’amministrazione comunale vuole dare un aiuto concreto alle famiglie che sostengono spese per le attività sportive dei figli. Lo sport è fondamentale per il benessere psicofisico dei ragazzi, ma anche degli over 65: nello sport si trova un ambiente sano e stimolante e l’attività fisica è sinonimo di crescita sana e di prevenzione di numerose patologie. Stiamo anche studiando misure per sostenere le associazioni sportive che gestiscono i nostri impianti comunali, colpite duramente dalla crisi energetica”.

Il contributo una tantum verrà assegnato formulando un graduatoria secondo l’ordine crescente di ISEE, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Potrà fare domanda chi è iscritto alla frequenza di un’attività sportiva alla data di presentazione dell’istanza, che dovrà essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica dal 17 ottobre entro e non oltre le ore 23.59 del 31 ottobre seguendo le istruzioni presenti nel sito istituzionale del Comune di Calenzano, Sportello telematico. Ulteriori informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Calenzano, Ufficio assistenza scolastica, telefono 055 8833245, scuola@comune.calenzano.fi.it