FIRENZE – Il Decreto Aiuti ha stanziato a favore del Bonus Psicologo altri 15 milioni di euro, portando a 25 milioni le risorse totali nazionali. Alla Toscana saranno destinati ulteriori 945.000 euro che si aggiungono ai 630 mila già messi a disposizione con la precedente misura. In tutto si tratta quindi di 1 milione e 575.000 euro per i cittadini toscani che potranno farne richiesta, se rientreranno nelle soglie Isee, tramite l’Inps e a cui si potrà accedere fino al 24 ottobre.

“Una scelta che apprezziamo fortemente. Anche se non esaustiva, era necessaria per rispondere alle migliaia di domande che continuano ad arrivare anche dalla nostra regione. La salute mentale deve rappresentare sempre di più una priorità nelle strategie in campo sanitario. Il benessere psichico è una base imprescindibile su cui si poggiano relazioni sociali, familiari e lavoro. Una base che è stata fortemente intaccata dal Covid, che ha causato disagio e ansie diffuse. Le persone, è evidente, stanno chiedendo un aiuto e un ascolto, percorsi di sostegno non solo farmacologici per uscire da momenti di grande crisi personale”, afferma Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana.

“La Toscana è anche una delle prime regioni per psicologi che hanno aderito: sono al momento 1.521, – aggiunge Gulino – dovremo lavorare ancora molto affinché si riesca a rispondere in modo completo e uniforme ai bisogni della popolazione, ma finalmente vediamo dei passi avanti importanti, con contributi che ci auguriamo non siano solo eccezionali, ma che possano essere riproposti e strutturati anche per il futuro”.