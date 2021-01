Bonus pubblicità confermato fino al 2022 sulle testate on line: viene restituita metà dell’investimento

PIANA FIORENTINA – La Legge di bilancio 2021 ha proseguito nel supporto agli investimenti nel campo dell’editoria e dell’informazione. Tre le modalità scelte dal Governo, che ha prorogato gli incentivi esistenti, come il bonus pubblicità, il credito d’imposta per le edicole e il tax credit servizi digitali. Ha inoltre introdotto un regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi […]

PIANA FIORENTINA – La Legge di bilancio 2021 ha proseguito nel supporto agli investimenti nel campo dell’editoria e dell’informazione. Tre le modalità scelte dal Governo, che ha prorogato gli incentivi esistenti, come il bonus pubblicità, il credito d’imposta per le edicole e il tax credit servizi digitali. Ha inoltre introdotto un regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito.

Per quanto riguarda più da vicino la nostra testata, ovvero Piananotizie, la nuova Legge di bilancio ha confermato per il 2021 e il 2022 (comma 608, articolo 1) il credito di imposta del 50% per investimenti pubblicitari sulla stampa entro il tetto di spesa di 50 milioni per ciascuno dei due anni.

Sono stati esclusi dall’agevolazione per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, mentre nel 2020 erano state ammesse anche le emittenti nazionali non partecipate dallo Stato. Restano ammessi solo gli investimenti effettuati sulla stampa, anche on line. Il credito d’imposta è pari al 50% dell’investimento effettuato e non solo sulla parte incrementale rispetto all’esercizio precedente come previsto dal bonus “a regime”; inoltre, non è più richiesto il requisito dell’incremento minimo dell’1% di spesa rispetto all’anno precedente. Le risorse finanziarie per il bonus investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici, cartacei e digitali, restano fissate a 50 milioni, come nel 2020.

Nel caso in cui venga superato il plafond di risorse, si procede con una ripartizione percentuale fra tutti coloro che hanno diritto al bonus. Per ulteriori informazioni non avete che da rivolgervi ai vostri commercialisti e consulenti fiscali. Per avere invece informazioni sulla pubblicità, contattateci pure agli indirizzi e-mail pubblicita@piananotizie.it e redazione@piananotizie.it