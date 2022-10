Borgomeo: “QF non si è mai sotratta da alcun tavolo, la convocazione in Regione era arrivata a meno di 12 ore dall’orario fissato”

FIRENZE – “QF non si è mai sottratta da alcun tavolo e ha sempre fatto della dimensione dell’ascolto e del confronto il primo punto della propria strategia”: a dirlo è Francesco Borgomeo, che poi aggiunge: “Non ho mai disertato un incontro, né un confronto con le parti sociali, verso le quali ho un rispetto assoluto. Chi mi conosce lo sa: sono una persona di dialogo, non faccio forzature, non uso la lotta per far valere le mie ragioni. Mai. Purtroppo è arrivata una convocazione in presenza a meno di 12 ore ed era tecnicamente impossibile essere presenti. L’ho comunicato personalmente alla Presidenza della Regione spiegando che non sarei stato in grado, e che in ogni caso era già fissato l’incontro al Ministero del Lavoro per questa mattina. Chiedo come sempre a tutti coloro che hanno a cuore questa difficilissima vicenda di mantenere la necessaria serenità per trovare le migliori soluzioni insieme. Io sono fiducioso e ottimista e se mettiamo in sicurezza l’azienda con la cassa integrazione e permettiamo allo stabilimento di “respirare” un clima di azienda con regole e rispetto delle norme e del contratto collettivo a Campi Bisenzio faremo un progetto straordinario”. Per quanto concerne il Consorzio, QF ha chiesto di uscirne, visto che al momento non ci sono passi avanti e non ci sono le condizioni per il consorzio per insediarsi su Firenze: “QF non ha interesse a investire in altre località, mentre il Consorzio ha altri interessi in tutta Italia. Qualora però sulla vicenda fiorentina e su QF ci fossero le condizioni di sicurezza per poter far partire il piano, ovvero Cassa Integrazione e agibilità del plant, ovviamente torneremo a dialogare con il Consorzio, ma non solo con il Consorzio”.