Borgomeo (Qf): “Oggi non c’erano le minime garanzie di sicurezza per svolgere le attività previste”

CAMPI BISENZIO – “Abbiamo preso definitivamente atto che oggi non c’erano le minime garanzie di sicurezza per i nostri lavoratori per poter svolgere le attività previste e per garantire la loro incolumità e quella delle forze dell’ordine”: questo il commento di Francesco Borgomeo (Qf) alla giornata odierna. “Con oggi – ha aggiunto – credo sia […]

CAMPI BISENZIO – “Abbiamo preso definitivamente atto che oggi non c’erano le minime garanzie di sicurezza per i nostri lavoratori per poter svolgere le attività previste e per garantire la loro incolumità e quella delle forze dell’ordine”: questo il commento di Francesco Borgomeo (Qf) alla giornata odierna. “Con oggi – ha aggiunto – credo sia evidente a tutti che la sbandierata agibilità dello stabilimento non c’è, come abbiamo sempre sostenuto. Lo stabilimento è occupato abusivamente e gestito illegalmente. Nei prossimi giorni faremo le nostre valutazioni”.