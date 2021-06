Borse di studio per gli studenti del Liceo artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Tre borse di studio offerte dal Rotary Club Firenze Est per tre studenti del corso di perfezionamento MAD del liceo artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, sono state previste per il progetto Excellence per gli .meritevoli del secondo anno, uno per corso, e sei borse di studio per sei allievi del […]

SESTO FIORENTINO – Tre borse di studio offerte dal Rotary Club Firenze Est per tre studenti del corso di perfezionamento MAD del liceo artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, sono state previste per il progetto Excellence per gli .meritevoli del secondo anno, uno per corso, e sei borse di studio per sei allievi del primo anno, per un valore complessivo di 1.200 euro. Il progetto Excellence è stato creato per valorizzare gli allievi più meritevoli, al termine del percorso biennale del Corso di Perfezionamento M.A.D., e a quelli del primo anno, che si sono distinti secondo parametri individuati dalla Commissione giudicatrice. Le borse di studio che il Liceo Artistico di Porta Romana offre agli studenti sono utilizzabili per l’acquisto di una piccola attrezzatura o materiale relativo al percorso formativo scelto. Potranno scegliere anche di svolgere brevi workshop e consulenze di team work con professionisti.

Per la realizzazione del progetto Excellence, il liceo si avvale della collaborazione in partnership di alcune istituzioni presenti sul territorio, aziende private, associazioni culturali di categoria e sindacali, istituti di credito e liberi professionisti, che da anni collaborano con la scuola. Il Progetto Excellence, intende fornire agli studenti selezionati, un pacchetto di competenze altamente specifiche e diversificate, che oltre al riconoscimento per l’impegno dimostrato, ha l’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo lavorativo o nel proseguo di studi aggiuntivi.

Una giuria, composta dalle due figure strumentali: Francesca Sestini e Roberto Nannicini, i tutor dei tre corsi, per Arti Grafiche Silvia Vanni, per Grafica Pubblicitaria e fotografia Francesca Sestini e per Oreficeria Fabio Ghetti, insieme alla Dirigente Laura Lozzi, insindacabilmente indicherà gli studenti ritenuti più meritevoli nei rispettivi settori. Le attività di approfondimento, gli workshop, i team work con professionisti, svolti dagli studenti del primo anno, presumibilmente da giugno a ottobre, potranno essere certificati come attività di stage.