Borse di studio per i migliori atleti calenzanesi

CALENZANO – Per gli atlteti calenzanesi che si sono distinti per meriti sportivi ottenendo risultati a livello provinicale, regionale, nazionale e internazionale, il Comune metterà in palio 4 borse di studio. Le borse saranno di due tipi, destinate a due maschi e due femmine: due premieranno il valore sportivo, sulla base di determinati parametri come il rispetto dell’avversario e delle regole, le capacità di socializzazione, di lavorare in squadra; le altre due premieranno il merito sportivo e quindi il risultato raggiunto.

“La borsa di studio sportiva si inserisce nelle azioni di questa amministrazione a sostegno dello sport – ha commentato l’Assessore allo Sport Laura Maggi – come fattore fondamentale nella crescita e nella formazione dei nostri ragazzi e come contrasto al fenomeno dell’abbandono dell’attività sportiva (drop out)”. I concorrenti devono essere residenti nel Comune di Calenzano, iscritti in società sportive dilettantistiche sia di Calenzano che di altri comuni, dovranno avere tra i 14 ed i 25 anni se normodotati e più di 14 anni se diversamente abili. Possono partecipare anche atleti di attività sportive in squadra. Sarà la squadra a definire quale candidato la rappresenterà. Non possono partecipare gli atleti professionisti. Ogni anno verrà pubblicato un avviso, con i termini e le modalità per la presentazione delle candidature. Il premio potrà essere ritirato nell’ambito della manifestazione “Calenzano premia lo sport” che si tiene ogni anno nel mese di dicembre e dovrà essere utilizzato per la crescita sportiva degli atleti.