Botteghe della salute a Lastra a Signa, nuove sedi e nuovi orari per l’ufficio di supporto pratiche e servizi al cittadino

LASTRA A SIGNA – Il cosiddetto ufficio Botteghe della salute da questa settimana sarà attivo sia negli spazi del Centro Sociale di via Togliatti (nella foto) che al piano terra del palazzo comunale in piazza del Comune, accanto all’Ufficio Turistico. Con questi orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.40 alle 13.40 presso il palazzo comunale e il martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 presso il Centro Sociale. Per prenotare occorre telefonare al numero 055 8743288 o scrivere una e-mail all’indirizzo lastraasigna@botteghedellasalute.toscana.it. Il progetto Botteghe della salute, infatti, voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con Anci, nasce per rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini. L’iniziativa prevede l’apertura di uno sportello attraverso il quale un operatore aiuta e supporta il cittadino nell’accesso ad alcuni servizi come: l’attivazione dello Spid, consultazione del fascicolo sanitario elettronico, scarico di ricette dematerializzate, servizio di Cup, cambio medico, prenotazione di tamponi e vaccini, pagamento bollo auto e progetto celiachia.