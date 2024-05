Botteghe della salute, via alla selezione per un posto presso il Comune di Lastra a Signa 

LASTRA A SIGNA – C’è tempo fino al 12 maggio per presentare domanda per l’avviso di selezione per titoli e colloquio per la copertura di un posto a tempo parziale (pari al 55,55 %) e determinato presso Anci Toscana di “Operatore esperto” ( ex categoria B) – profilo collaboratore amministrativo per l’espletamento delle attività da effettuarsi […]

LASTRA A SIGNA – C’è tempo fino al 12 maggio per presentare domanda per l’avviso di selezione per titoli e colloquio per la copertura di un posto a tempo parziale (pari al 55,55 %) e determinato presso Anci Toscana di “Operatore esperto” ( ex categoria B) – profilo collaboratore amministrativo per l’espletamento delle attività da effettuarsi nell’ambito del progetto di cui all’accordo di collaborazione fra Anci Toscana e Regione Toscana avente come oggetto “Reti Botteghe della salute”- Sede Comune di Lastra a Signa.

Il progetto, infatti, voluto dalla Regione Toscana in collaborazione con Anci, nasce per rendere più accessibile la rete dei servizi pubblici ai cittadini. L’iniziativa prevede l’apertura di uno sportello attraverso il quale un operatore aiuta e supporta il cittadino nell’accesso ad alcuni servizi come: l’attivazione dello Spid, consultazione del fascicolo sanitario elettronico, scarico di ricette dematerializzate, servizio di Cup, cambio medico, prenotazione di tamponi e vaccini, pagamento bollo auto e progetto celiachia. Tutte le informazioni sul sito https://ancitoscana.portaletrasparenza.net/it e su www.comune.lastra-a-signa.fi.it, sezione concorsi e selezioni.