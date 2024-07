Braccia incrociate alla Gls e traffico in tilt nella zona di via Barberinese. Sudd Cobas: “L’azienda ci ascolti”

CAMPI BISENZIO – Braccia incrociate alla Gls di Campi Bisenzio e traffico in tilt ieri mattina nella zona di Barberinese. Con un presidio iniziato ieri sera intorno alle 22 e che si è concluso stamani ai cancelli del Centro di smistamento merci di via Castronella. Allo sciopero, come spiegano Sarah Caudiero e Luca Toscano per […]

CAMPI BISENZIO – Braccia incrociate alla Gls di Campi Bisenzio e traffico in tilt ieri mattina nella zona di Barberinese. Con un presidio iniziato ieri sera intorno alle 22 e che si è concluso stamani ai cancelli del Centro di smistamento merci di via Castronella. Allo sciopero, come spiegano Sarah Caudiero e Luca Toscano per il Sudd Cobas, ha aderito quasi il 100 per cento dei lavoratori: “L’agitazione sindacale, proclamata insieme Adl Cobas, per la prima volta nella storia di questi Hub, sta vedendo uniti i lavoratori di tutti gli appalti, dal facchinaggio alle pulizie, e anche i lavoratori delle agenzie interinali”.

Fra le rivendicazioni dello sciopero il rinnovo del premio di risultato con aumenti capaci di recuperare quanto perso dai lavoratori in questi anni a causa dell’inflazione; la stabilizzazione dei lavoratori interinali e la stabilizzazione delle lavoratrici addette al servizio di pulizia che, a oggi, sono assunte con contratti a tempo determinato. Tutti i lavoratori sono in appalto con quattro aziende diverse. La committenza Gls, però, si rifiuta di intraprendere trattative nazionali per accordi quadro dicendo di non poter interferire nelle scelte delle società appaltatrici. Ma nella realtà oggi interviene per stoppare le trattative con le aziende in appalto, provando ad imporre accordi al ribasso. Se la committenza vuole controllare le trattative sindacali, deve mettere fine al sistema degli appalti e assumere direttamente i lavoratori”. Sul posto, a vigilare affinché tutto procedesse regolarmente, Polizia, i Carabinieri della Compagnia di Signa e la Polizia municipale campigiana.