Bracciatica: realizza due passerelle abusive sul Borro Spicchiello. Denunciato dai Carabinieri forestali

LASTRA A SIGNA – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Firenze hanno effettuato una serie di accertamenti a Lastra a Signa, a Bracciatica, per verificare una serie di presunti abusi edilizi in ambito idraulico. E qui hanno riscontrato che, in corrispondenza del corso d’acqua denominato Borro Spicchiello, erano stati eseguiti dei lavori di movimenti terra e accumulo di tronchi, con la realizzazione di due passerelle sul corso d’acqua e l’installazione di una recinzione all’interno dell’alveo. Da verifiche condotte con l’ausilio di personale della Regione Toscana – Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Superiore, è stato riscontrato che le opere sono state realizzate in assenza di concessione/autorizzazione idraulica ed è stata identificata la persona che ha effettuato i lavori che sono stati eseguiti in economia, con l’ausilio di una ruspa di proprietà. L’autore del manufatto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazione del Testo Unico sulle opere idrauliche.