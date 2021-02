Bretella di Capalle, l’assessore Nucciotti replica a Gandola: “La segnaletica? Ritardo sì, svista no…”

CAMPI BISENZIO – Non si è fatta attendere la replica dell’assessore alla viabilità del Comune di Campi, Riccardo Nucciotti, in merito alla “denuncia” effettuata dal capo gruppo di Forza Italia, Paolo Gandola, in merito alla segnaletica mancante per la Bretella di Capalle. “Ritengo plausibile la segnalazione del consigliere Gandola – ha detto Nucciotti – ma […]

CAMPI BISENZIO – Non si è fatta attendere la replica dell’assessore alla viabilità del Comune di Campi, Riccardo Nucciotti, in merito alla “denuncia” effettuata dal capo gruppo di Forza Italia, Paolo Gandola, in merito alla segnaletica mancante per la Bretella di Capalle. “Ritengo plausibile la segnalazione del consigliere Gandola – ha detto Nucciotti – ma non c’è stata alcuna svista. Un ritardo sì, una svista no, non ci siamo dimenticati. Ci sono stati dei ritardi e la cartellonistica adeguata sarà installata la prossima settimana sia sulla Circonvallazione Nord, sia su via dei Confini per chi arriva da Prato. In questi giorni, comunque, abbiamo potenziato il servizio della Polizia municipale proprio per ovviare al problema”.