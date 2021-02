Bretella di Capalle: l’inaugurazione è sui social, la strada vera. Assessore Loiero: “Un giorno importante per Campi”

CAMPI BISENZIO – L’inaugurazione sarà social, tramite la pagina Facebook del Comune di Campi, la strada vera. Si inaugura domani, sabato 13 febbraio, la Bretella di Capalle, un’opera attesa da tempo sul territorio e che è destinata a risolvere molti problemi di viabilità in una delle zone con più traffico di Campi. L’appuntamento è alle 11 con tanto di diretta social e poi apertura al traffico della nuova arteria stradale. “Sarà un momento importante non solo per la frazione di Capalle ma per tutta Campi, – dice l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Loiero – con l’apertura della Bretella sarà risolto una volta per tutte il problema del traffico su via Confini, congestionato soprattutto dal flusso in entrata e uscita verso Prato”. L’inaugurazione segue l’apertura del primo tratto della Bretella avvenuta durante l’estate scorsa, cioè la parte da via del Tabernacolo alla rotonda di via dei Confini, un’arteria fruibile principalmente da residenti di via della Colombina e della frazione de La Villa.

La nuova arteria, lunga un chilometro e mezzo, collega la rotatoria di via Confini all’altezza del circolo ricreativo Il Risorgimento alla rotonda tra via Confini e la Circonvallazione Nord (via Paolieri). “E di fatto è il prolungamento della Circonvallazione Nord – aggiunge Loiero – visto che la Bretella ha tutte le caratteristiche tecniche di una strada extraurbana a lungo scorrimento”. Ma, passando per l’abitato, la nuova strada è dotata di pannelli antirumore che esteticamente poco piacciono alla gente che abita lì. “Le barriere hanno i requisiti previsti dalla legge per i limiti acustici – dice Loiero – L’impegno di questa amministrazione è quello di mettere a dimora una siepe in modo che il verde possa nascondere le barriere”.

L’opera, per un valore economico di circa quattro milioni, non solo risolverà il problema del traffico della zona ma più in generale il traffico dell’area nord-ovest di Campi. “Sabato sarà un giorno importante e atteso per Capalle. Ma sarà anche il primo passo verso una riorganizzazione della viabilità”. È in fase di progettazione definitiva la Circonvallazione Ovest, cioè il tratto che dalla Bretellina di Capalle si ricongiungerà alla rotatoria dell’Esselunga sulla Circonvallazione Sud. “In questo modo via dei Confini e via Barberinese diventeranno strade urbane e tutto il traffico sarà spostato sulla futura Circonvallazione Ovest”, conclude Loiero.

“Apriremo un’opera fondamentale e attesa da tutti, – ha scritto invece il sindaco Emiliano Fossi su Facebook – sarà una rivoluzione per la zona: diremo basta al traffico e all’inquinamento e miglioreremo la qualità della vita di tanti cittadini”.