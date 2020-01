Bretella di Capalle, lunedì 20 gennaio ripartono i lavori

CAMPI BISENZIO – Lunedì 20 gennaio ripartono i lavori per la Bretella di Capalle. La conferma è arrivata dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Campi, Lorenzo Loiero. Lavori che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovranno “procedere spediti in base al nuovo cronoprogramma stilato, anche in seguito alle tre varianti che avevano fermato l’intervento”. Ovvero, in sintesi, quella relativa alla nuova fornitura dell’acquedotto per la frazione di Capalle, quella che invece ha riguardato la necessità di “reinserire” via del Tabernacolo sulla variante stessa e, infine, l’adeguamento alle nuove norme di legge delle barriere antirumore. “Con la realizzazione della Bretella – ha concluso Loiero – saranno risolti tutti i problemi di viabilità non solo della zona di Capalle ma di tutta l’area a nord-ovest di Campi”.

P.F.N.