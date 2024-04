Bright Festival 2024: tre giorni di eventi culturali tra arte digitale, lighting design e musica elettronica nel cuore di Firenze

FIRENZE – Un viaggio futuristico per esplorare i linguaggi della creatività digitale: torna, dal 19 al 21 aprile, la nuova edizione del Bright Festival negli spazi di Stazione Leopolda e The Social Hub. L’evento proporrà un vasto programma di attività educative, mostre e live performances in collaborazione con istituzioni, università, aziende, artisti e studi creativi […]

FIRENZE – Un viaggio futuristico per esplorare i linguaggi della creatività digitale: torna, dal 19 al 21 aprile, la nuova edizione del Bright Festival negli spazi di Stazione Leopolda e The Social Hub. L’evento proporrà un vasto programma di attività educative, mostre e live performances in collaborazione con istituzioni, università, aziende, artisti e studi creativi di tutta Europa, al fine di valorizzare e promuovere i nuovi trend della creatività digitale. Bright Festival, lanciato per la prima volta a Firenze nel 2019 e, in seguito, esportato in tutto il mondo, grazie anche alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, ha collezionato sei edizioni ufficiali, di cui due a Firenze e quattro in Germania, e numerosi eventi in città internazionali come Madrid, Buenos Aires, Città del Messico, Lipsia, Barcellona, Edimburgo, Atene, Bruxelles e Lione. L’iniziativa è organizzata da Teresa Balestrieri, Claudio Caciolli, Virginia Poggio, Gian Paolo Dei, Luciano D’Agostini: un team di giovani professionisti appassionati di arti digitali. Sono partner: Comune di Firenze, Epson, Ic Video Pro, Panasonic, K-Array, The Social Hub, Maxon, Touch Designer, Wacom, Silent System, IED Roma, Istituto Marangoni, MIAT, Modartech.

Bright Educational

Come nel 2023 si riconferma la partnership con The Social Hub Firenze che ospiterà per tre giorni numerose attività didattiche sui temi della creatività digitale, in collaborazione con istituti di formazione, aziende, esperti e studi creativi. La sezione Educational del Festival si rivolgerà a tutti gli appassionati, studenti e professionisti che desiderano ampliare le proprie competenze nel campo della produzione digitale, partecipando a workshop, masterclass e incontri di orientamento. In programma oltre 40 ore di incontri e sessioni formative, 12 conferenze, talk e incontri di orientamento e 4 workshop professionalizzanti intensivi con 24 relatori, docenti, esperti e trainer certificati. Quest’anno inoltre, studenti, professionisti e appassionati del settore creativo digitale avranno l’opportunità di incontrare gli artisti del Festival e prenotare sessioni one-to-one di 20 minuti per porre domande, stringere contatti o proporre collaborazioni.

Bright Art

Negli spazi della Stazione Leopolda sabato 20 aprile, dalle 15 alle 3 e domenica 21 aprile dalle 12 alle 22, in programma un’esperienza immersiva tra installazioni digitali e interattive, performance audiovisive e progetti di light & sound, realizzati da alcuni dei migliori studi creativi internazionali. Un momento unico che permetterà ai visitatori di entrare in contatto con le nuove tecnologie e vivere esperienze immersive di alto livello. Oltre 20 ore di eventi, spettacoli, incontri e performance dal vivo, 32 designer digitali e studi creativi internazionali, 21 installazioni ed esperienze digitali interattive, 10 aziende leader nel settore dell’innovazione e della tecnologia.

Bright Music

Un vero e proprio Night Show che rappresenterà un’occasione per tutti gli amanti delle arti digitali, del lighting design e della musica elettronica. Tre artisti internazionali si esibiranno sul palco con uno spettacolo di arte digitale, lighting design e musica elettronica disegnato appositamente per gli ambienti della Stazione Leopolda.

Bright Pro

Infine Bright Pro, venerdì 19 aprile, dalle 10 alle 18, tra The Social Hub e Stazione Leopolda sarà un’opportunità per ampliare le proprie conoscenze e creare contatti per il proprio business. L’evento riunirà studi creativi, istituzioni culturali, direttori di musei, architetti e designer, gestori di locali, organizzatori di eventi, fornitori di tecnologia, direttori tecnici e profili professionali coinvolti in progetti artistici e di intrattenimento sui nuovi media.

Sara Coseglia