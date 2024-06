Brunori (Calenzano al Centro): “Risultato deludente, sfiorato il 3%”

CALENZANO – “Alla fine di questa tornata elettorale voglio ringraziare tutti i cittadini sestesi e calenzanesi che hanno deciso di sposare il progetto degli Stati Uniti d’Europa”: così si esprime Leonardo Pagliazzi, coordinatore Italia Viva di zona. “Sul nostro territorio c’è stata una risposta molto positiva alle tematiche che abbiamo portato in campagna elettorale, soluzioni concrete e allo stesso tempo ambiziose per cambiare l’Europa, in un contesto internazionale che richiede scelte coraggiose. Grazie soprattutto alla nostra presenza costante sul territorio, della quale ringrazio le straordinarie persone che ormai da anni dedicano parte del loro tempo per portare avanti la nostra attività, abbiamo ottenuto un risultato molto positivo, in un contesto nazionale non semplice”. Deludente il risultato per Federica Brunori che ha sfiorato il 3% e forse si aspettava di più con la lista Calenzano al Centro.

“Per quanto riguarda le amministrative di Calenzano, sapevamo che la nostra sfida sarebbe stata molto difficile, in un contesto politico polarizzato su figure che da 25 anni governano la città. Ho comunque deciso di candidarmi per gettare un seme di speranza per tutti coloro che sentono la necessità di un cambiamento, fatto di realismo e concretezza, – prosegue Federica Brunori, candidata sindaco di Calenzano al Centro – voglio ringraziare con tutto il cuore le persone che mi hanno accompagnato in questa esperienza, dedicando in queste settimane tanto tempo per farci conoscere a Calenzano, e tutti coloro che nel segreto dell’urna ci hanno dato fiducia. Faremo di tutto per onorare l’impegno di una voce libera e svincolata dalle vecchie dinamiche calenzanesi, accogliendo tutti coloro che vorranno percorrere questa strada insieme per portare il proprio contributo in termini di idee e soluzioni per la nostra città”.