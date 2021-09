Brunori e Aiazzi: i programmi della Lega sulla disabilità. Incontro al centro civico 4

SESTO FIORENTINO – Disabilità: è questo il tema su cui discuteranno lunedì 13 settembre alle ore 16.30, al Centro Civico 4, Daniele Brunori, candidato sindaco per il gruppo Lega Sesto Fiorentino, Manola Aiazzi capolista della lista civica Per Brunori sindaco, Roberta Lancioni e Silvia Passalacqua, candidate nel gruppo Lega Sesto Fiorentino.

“Questo programma vuole rinnovare le politiche di protezione ed inclusione dedicate alle persone con disabilità, con lo scopo di garantire un concreto ed efficace sostegno. – si legge in una nota degli organizzatori – Se manca la cultura della solidarietà, manca, infatti, la capacità di rispondere ai reali e quotidiani bisogni delle persone. Tra i nostri punti ad esempio, vi è la creazione di un centro di riferimento per bambini e ragazzi con disabilità intellettive e del neurosviluppo. Lo scopo di questo centro deve essere quello di evitare una potenziale e deleteria emarginazione dai coetanei, fatto che può contribuire ad aumentare il ‘senso di diversità’ tipico di queste patologie. I ragazzi verrebbero, quindi, seguiti passo passo nell’inserimento in attività a loro affini, programmando altresì attività specifiche. Vorremmo inoltre coinvolgere le associazioni del territorio per sensibilizzare i bambini sul tema della disabilità, introducendo incontri a scopo didattico.

Nessuno deve più sentirsi solo o emarginato, ma deve essere seguito ed accompagnato in un percorso di vita che abbia una sua continuità nel tempo. A tal fine, abbiamo pensato all’attivazione di un amministratore di sostegno, che individui competenze e abilità delle persone disabili, in un progetto che punti ad inserire queste persone nel mondo del lavoro e garantire loro una cosa fondamentale: l’autonomia da un punto vista economico. Lavorare deve essere un diritto. L’autonomia deve essere però a 360 gradi. A Sesto, ci sono inoltre molte persone con disabilità motorie che hanno difficoltà ad accedere negozi e a muoversi per le strade della nostra città. In quest’ottica vorremmo rendere Sesto Fiorentino maggiormente fruibile a coloro che hanno disabilità motorie, prevedendo interventi per abbattere le barriere architettoniche e consentire loro di muoversi in autonomia e più liberamente”.

All’incontro sarà presente il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli.