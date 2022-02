Brunori e Cappelletti (Lega) “Il nuovo Liceo inaugurato in pompa magna, ma manca già di spazi e aule”

SESTO FIORENTINO – Perplessità per la scelta del sorteggio per accedere ai corsi scolastici del nuovo liceo Agnoletti è aspressa dal capogruppo della Lega di Sesto Daniele Brunori e dalla consigliera metropolitana Lega Cecilia Cappelletti “Inaugurato in pompa magna da tutta la nomenclatura del centrosinistra toscano, con ministri e sottosegretari come guest stars, il nuovo […]

SESTO FIORENTINO – Perplessità per la scelta del sorteggio per accedere ai corsi scolastici del nuovo liceo Agnoletti è aspressa dal capogruppo della Lega di Sesto Daniele Brunori e dalla consigliera metropolitana Lega Cecilia Cappelletti

“Inaugurato in pompa magna da tutta la nomenclatura del centrosinistra toscano, con ministri e sottosegretari come guest stars, il nuovo Liceo Agnoletti, oltre ad avere una palestra in meno del precedente, manca già di spazi ed aule per gli studenti” sostengono i due esponenti della Lega.

“Pertanto ad oggi 32 studenti dovranno essere esclusi, senza contare i cosiddetti fuori zona. – proseguono Brunori e Cappelletti – Era prevedibile che il nuovo liceo attirasse più iscrizioni, non fosse altro perché altri istituti limitrofi hanno strutture immobiliari che versano in condizioni critiche (pensiamo al poco distante Calamandrei, salito all’onore delle cronache per i tetti pericolanti a causa di infiltrazioni e il 70% di bagni fuori uso). A stretto giro di inaugurazione, quindi, il Liceo Agnoletti risulta già essere sottodimensionato rispetto alle richieste di iscrizione degli studenti.

Forse, invece che concentrarsi in passerelle e rinfreschi o in progettazioni di bagni gender neutral, a meri fini propagandistici, i responsabili dell’amministrazione cittadina e metropolitana avrebbero potuto e dovuto approfondire il tema relativo al numero di iscrizioni degli studenti, chiedendo così un ampliamento in corso d’opera della struttura che ci risulta predisposta per un ulteriore piano superiore”.