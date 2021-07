Brunori-Fiorelli (Lega) “Ancora tagli di alberi a Quinto Alto”

SESTO FIORENTINO – “Spleen è un sostantivo inglese il cui significato varia da ‘umore malinconico, da insoddisfatto a tetro’. Questo devono aver pensato i cittadini sestesi di fronte all’ennesimo taglio di alberi avvenuto a Quinto Alto per far posto ad una nuova strada di collegamento che attraverserà il Parco degli Etruschi”. E’ quanto affermano, in […]

SESTO FIORENTINO – “Spleen è un sostantivo inglese il cui significato varia da ‘umore malinconico, da insoddisfatto a tetro’. Questo devono aver pensato i cittadini sestesi di fronte all’ennesimo taglio di alberi avvenuto a Quinto Alto per far posto ad una nuova strada di collegamento che attraverserà il Parco degli Etruschi”. E’ quanto affermano, in una nota, Daniele Brunori della Lega di Sesto Fiorentino e Sabrina Fiorelli, responsabile organizzativo per il tesseramento di Lega Sesto.

“Negli ultimi anni – prosegue la nota – nella nostra città sono stati perpetrati tagli al verde cittadino, alcune volte senza una vera necessità, come nel viale XX Settembre o nel viale della Repubblica dove per costruire una pista ciclabile, si sono abbattuti gli arbusti lungo il marciapiede, a fronte invece del consumo di suolo, che per Sesto è molto alto, circa il 27%. L’attuale Giunta si professa ecologista e green, ma all’atto pratico continua nella costruzione di nuovi insediamenti abitativi che la nostra città non abbisogna e dall’altra parte non incentiva l’uso dei parchi cittadini per effettuare sport all’aperto, incontri culturali in un contesto di tranquillità e ‘aria buona’. Sicuramente come gruppo Lega di Sesto, impediremo tutto ciò, la nostra città è importante e ci impegneremo a far sì che l’ecologia e la natura siano punti cardine di Sesto Fiorentino”.