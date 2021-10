Brunori (Lega) “Abbiamo piantato l’albero. La nostra sarà un’opposizione dura e costruttiva”

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo piantato l’albero”. Così Daniele Brunori interviene il giorno dopo i risultati delle elezioni sestesi che hanno portato il sindaco Lorenzo Falchi ad ottenere il 70% dei consensi. Brunori candidato sindaco per il Centrodestra che univa Lega, Popolari Toscani per Sesto, Forza Italia e Fratelli d’Italia ha raggiunto poco più del 15% […]

SESTO FIORENTINO – “Abbiamo piantato l’albero”. Così Daniele Brunori interviene il giorno dopo i risultati delle elezioni sestesi che hanno portato il sindaco Lorenzo Falchi ad ottenere il 70% dei consensi. Brunori candidato sindaco per il Centrodestra che univa Lega, Popolari Toscani per Sesto, Forza Italia e Fratelli d’Italia ha raggiunto poco più del 15% forse un po’ meno rispetto alle aspettative.

“Certo, riprendendo la citazione di Confucio a noi cara, il momento migliore sarebbe stato venti anni fa, ma il risultato di ieri rappresenta un importante punto di partenza, su cui costruire il futuro. – prosegue Brunori – Ringraziando di cuore tutti gli elettori che ci hanno scelto, è questo il pensiero che accomuna tutte le anime del centro destra, dopo che i risultati segnano un +5% rispetto a 5 anni fa e un incremento di consiglieri da 1 a 4. La vittoria di Falchi è chiara, come chiaro è il disamore dei sestesi per la politica, un’affluenza del 57% non si era mai registrata alle Comunali. Purtroppo, come avevamo detto in campagna elettorale, lo stato di ‘depressione’ della città ha portato ad una scarsa partecipazione al voto. Probabilmente molti nostri concittadini pur essendo scontenti ed insoddisfatti dal governo della Sinistra hanno scelto di non andare a votare”.



“La sfida di questi prossimi 5 anni sarà riportare interesse ed entusiasmo verso la politica. – prosegue Brunori – Abbiamo visto con piacere che nelle sezioni più centrali in cui siamo stati più attivi il Centro-Destra ha superato il 20%, segno che le nostre proposte se comunicate nei tempi e nei modi adeguati sono apprezzate dai sestesi. Purtroppo abbiamo iniziato molto tardi la campagna elettorale e non abbiamo avuto la possibilità di farci conoscere adeguatamente in tutti i quartieri. Adesso abbiamo la possibilità di lavorare con un significativo gruppo di consiglieri al Palazzo Comunale e in modo capillare sul territorio. La nostra sarà un’opposizione dura ma costruttiva. La strada è lunga, ma sappiamo che se la direzione è giusta, la distanza non conta”.