Brunori (Lega) “Anche la maggioranza riconosce l’urgenza del tema della sicurezza”

SESTO FIORENTINO – “Finalmente anche la maggioranza del consiglio comunale riconosce l’urgenza del tema sicurezza a Sesto Fiorentino, – afferma in una nota il capogruppo della Lega Daniele Brunori – portando in discussione una mozione che, purtroppo, sembra una copia mal riuscita delle proposte che il nostro gruppo consiliare porta avanti da anni. Il documento, privo di concretezza, include vaghe promesse di maggiori telecamere e illuminazione, temi che abbiamo sollecitato da sempre e che sono fondamentali per rispondere alle richieste dei cittadini”.

“È curioso come il Partito Democratico – dice Brunori – affermi oggi l’utilità delle telecamere, strumenti essenziali per la prevenzione e il controllo del territorio, quando in passato non ha sostenuto le nostre proposte in merito. Ancora più incoerente è la posizione del sindaco e della frangia più radicale della maggioranza, che insistono nel sostenere l’inutilità delle telecamere, arrivando persino ad affermare che ci sarebbero ‘prove’ del loro effetto negativo. La realtà è che i cittadini di Sesto Fiorentino chiedono da tempo una città più sicura, e il minimo che possiamo fare è dotarci degli strumenti che molte altre amministrazioni, di diverso colore politico, hanno già adottato con successo. Prendiamo atto che un primo passo è stato fatto, ma vigileremo affinché alle parole seguano i fatti e che questa non resti una mossa di facciata”.