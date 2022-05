Brunori (Lega) “Aumenta la Tari a Sesto”

SESTO FIORENTINO – “La Tari esplode a Sesto”. Lo afferma Daniele Brunori, consigliere della Lega, che aggiunge: “Aumenti vertiginosi (quasi il 7% per il 2022 e oltre 15% per il 2023) – dice Brunori – e, nonostante in sede di bilancio previsionale si fosse garantito che non ci sarebbe stato alcuno aumento, i cittadini si […]

SESTO FIORENTINO – “La Tari esplode a Sesto”. Lo afferma Daniele Brunori, consigliere della Lega, che aggiunge: “Aumenti vertiginosi (quasi il 7% per il 2022 e oltre 15% per il 2023) – dice Brunori – e, nonostante in sede di bilancio previsionale si fosse garantito che non ci sarebbe stato alcuno aumento, i cittadini si troveranno una brutta sorpresa quando sarà il momento del saldo Tari a fine anno. Noi in campagna elettorale avevamo avvertito che passare alla raccolta porta a porta era stato un grave errore, sia per i disagi causati ai cittadini, sia per i costi esorbitanti del nuovo sistema. Si palesa, quindi, come le scelte di questa maggioranza siano state del tutto fallimentari”.

“Un’evidenza – prosegue Brunori – che risalta ancora di più quando si confronta con città come Siena in cui la Tari invece scenderà quasi del 10%, e questo grazie alle scelte dell’ammirazione De Mossi (in particolare dell’assessore Buzzichelli) che hanno puntato sui cassonetti intelligenti, un sistema che coniuga risparmio, praticità, tariffazione puntuale e decoro urbano, stante una diminuzione continua del residuo indifferenziabile. Un’ulteriore aggravante a questa situazione è stata la scelta dell’amministrazione sestese di non partecipare all’assemblea della Ato Toscana Centro del 23 maggio scorso, mostrando quindi uno scarso interesse alle sorti di una vicenda così importante. A nove mesi dall’insediamento, quindi, questa amministrazione dimostra di aver compiuto assolutamente assolutamente sbagliate e di aver mentito sia in campagna elettorale sia in sede di bilancio previsionale: la Tari aumenta, i disagi aumentano”.

Domani, 27 maggio, alle 16.30 si riunirà la Commissione Bilancio in quell’occasione, dice Brunori “chiederemo chiarimenti e approfondiremo questo tema così delicato e impattante sulla vita e sulle tasche dei cittadini.Cittadini a cui promettiamo che il nostro impegno per una raccolta più efficiente e per un abbattimento della pressione tariffaria è oggi più che mai vivo e operoso”.