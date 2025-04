Brunori (Lega) e Mengato (FdI) chiedono al Consiglio un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco

SESTO FIORENTINO – Il capogruppo della Lega Daniele Brunori e il capogruppo di FdI Stefano Mengato chiederanno al consiglio comunale di domani di osservare un minuto di silenzio per la morte di Papa Francesco. “La proposta di osservare un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco è un gesto laico, civile e di rispetto per una figura che ha parlato a credenti e non credenti, difendendo valori universali come la dignità, la pace, la solidarietà. – dicono i due capigruppo – Non è un atto confessionale, ma il riconoscimento del ruolo morale che questo Papa ha avuto per l’intera comunità internazionale”. “Dispiace – proseguono i consiglieri di opposizione – che i gruppi di ‘Per Sesto’ e AVS abbiano sollevato distinguo pretestuosi e che ‘Ecolò’ si sia apertamente schierato contro il minuto di silenzio, snaturando il senso della proposta. In un momento in cui tutto il mondo si stringe nel ricordo, la scelta di parte della maggioranza sestese appare non solo miope, ma anche umanamente triste”. “Ringraziamo invece i gruppi consiliari di IV e Pd che hanno dimostrato sensibilità e capacità di distinguere tra fede e rispetto universale. Sesto Fiorentino, terra di libertà e dialogo, avrebbe meritato di meglio”.