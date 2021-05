Brunori (Lega) “La cena elettorale: indovina chi ti prepara la cena”

SESTO FIORENTINO – “Indovina chi viene a cena, ma, soprattutto, indovina chi te la prepara. – lo afferma in una nota la Lega di Sesto Fiorentino – Ci è venuto da parafrasare il grande film degli anni Sessanta, quando abbiamo appreso, non senza un certo stupore, che la cena elettorale a domicilio di Sinistra Italiana […]

SESTO FIORENTINO – “Indovina chi viene a cena, ma, soprattutto, indovina chi te la prepara. – lo afferma in una nota la Lega di Sesto Fiorentino – Ci è venuto da parafrasare il grande film degli anni Sessanta, quando abbiamo appreso, non senza un certo stupore, che la cena elettorale a domicilio di Sinistra Italiana e Per Sesto sarà preparata dai volontari dell’Auser”. Proseguono così Alessandro Salvadori, Commissario della Piana di Lega Salvini Premier, e Daniele Brunori, Responsabile Comunale a Sesto per la Lega.

“Non capiamo, infatti, – dicono gli esponenti della Lega – i come un’associazione che svolge meritoriamente servizi per gli anziani e per l’intera comunità, si possa prestare ad un’operazione di propaganda politica alla vigilia delle elezioni Comunali che si svolgeranno presumibilmente tra fine settembre ed inizio ottobre. Ci siamo permessi di leggere lo statuto dell’Associazione, e non abbiamo trovato alcun punto in cui si faccia riferimento al partecipare ad iniziative politiche di stampo propagandistico ed elettorale”.

“Pertanto – si rivolgono Salvadori e Brunori al nuovo presidente Auser di Sesto Fiorentino Pierluigi Pettini – ci piacerebbe conoscere il perché di questo coinvolgimento diretto ed inequivocabile nella politica cittadina, e rivolgiamo loro una proposta: per dimostrare la loro imparzialità, perché non svolgere un tale servizio anche per la Lega o un altro partito in una eventuale prossimo evento che mischi la buona cucina e la politica?”