Brunori (Lega) “L’amministrazione comunale non ha dimostrato sensibilità al tema degli animali”

SESTO FIORENTINO – “Questa amministrazione non ha dimostrato alcuna sensibilità al tema degli animali” lo afferma la Lega di Sesto Fiorentino. “Dopo il clamoroso scandalo che coinvolse il Canile del Termine, al momento non vi è una struttura in sostituzione. – prosegue la nota di Daniele Brunori della Lega di Sesto Fiorentino – Sesto, ha poi numerose colonie feline, sostentate totalmente da volontari, senza alcun contributo comunale e necessiterebbe di una struttura in grado di accogliere i gatti delle colonie che necessitano di cure prima di essere rimessi sul territorio, e che possa accogliere cuccioli che necessitano di stallo in attesa di adozione. Purtroppo, questa Amministrazione non ha dimostrato alcuna sensibilità al tema, deludendo i tantissimi proprietari di cani e gatti e tutte le associazioni animaliste del territorio”. Il gruppo della Lega di Sesto Fiorentino e la responsabile provinciale Vanessa Fiaschi hanno visitato EnigmaDog a Calenzano, nell’ambito del tour sulle strutture che si occupano di benessere degli animali e della persona. “Ivan Grilli, responsabile della struttura aperta dal 2018, ha potuto così raccontarci la sua impresa, nata non senza qualche difficoltà burocratica (tre anni e mezzo solo per i permessi), – spiega in una nota Daniele Brunori della Lega Sesto Fiorentino – ma che adesso fornisce servizi all’avanguardia per il benessere degli animali e delle persone, in particolare dei bambini. Enigma Dog, infatti, è specializzato anche nella pet therapy e ha collaborazioni con scuole, istituti e residenze sanitarie assistite.Durante questo periodo di pandemia, Grilli ha avuto anche il merito di organizzare un servizio a domicilio per le persone colpite dal virus o in quarantena possessori di cani”.

“A latere di questa importane visita ci siamo anche intrattenuti con gli onorevoli Filippo Maturi e Manfredi Potenti – dice Brunori – e Maturi si è dimostrato estremamente interessato alle problematiche di Sesto, promettendo un impegno fattivo. Del resto, la nostra città presenta forti criticità in quanto a tutela e benessere degli animali”.

“Un chiaro e forte impegno da parte della Lega di Sesto Fiorentino – conclude Brunori – sarà proprio su questo tema, anche grazie all’interessamento dell’On. Maturi. Il benessere dei nostri amici a quattro zampe è strettamente collegato a quello della nostra comunitò e sarà priorità del nostro programma elettorale per Sesto 2021”.