Brunori (Lega) “Liberi tutti, una passerella elettorale per il sindaco”

SESTO FIORENTINO – Liberi tutti, una passerella elettorale per il sindaco: lo sostiene il candidato a sindaco della Lega Daniele Brunori.

“Abbiamo letto con piacere che anche quest’anno sarà organizzata, in occasione dell’anniversario della Liberazione di Sesto Fiorentino, la kermesse Liberi Tutti. – si legge nella nota di Brunori – Tre serate di spettacoli, cui fa da appendice il classico discorso del sindaco di fronte alla platea accorsa per assistere alle performance artistiche. Visto che la manifestazione si svolge ad un mese dalle elezioni, crediamo sarebbe una bella opportunità sostituire la passerella di Falchi con un dibattito tra i candidati sindaco delle varie coalizioni che si sono presentate. Diventerebbe un’occasione per ribadire lo spirito democratico e pluralista che contraddistingue questa importante ricorrenza”.

“Del resto sarebbe difficile da accettare per tutte le opposizioni un soliloquio a favore di folla di un sindaco che si ricandida, a 30 giorni dalle elezioni comunali. – prosegue la nota della Lega – Rischierebbe di sembrare un comizio riservato ad una sola parte politica in occasione di una manifestazione che invece dovrebbe avere come valore fondante la libertà e la pluralità. Fiduciosi che il sindaco e questa amministrazione raccolgano il nostro appello siamo a disposizione per stabilire i modi e i tempi di quello che sarà solo il primo degli, speriamo, tanti momenti di confronto in vista delle prossime elezioni”.