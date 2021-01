Brunori (Lega) “Misericordie: ruolo fondamentale anche nella pandemia”

SESTO FIORENTINO – Daniele Brunori della Lega di Sesto Fiorentino ricorda San Sebastiano che si festeggia oggi 20 gennaio patrono delle Misericordie. “San Sebastiano, è protettore dalle malattie contagiose e, anche il suo ruolo di soccorritore dei martirizzati, patrono delle Confraternite della Misericordia – dice Brunori – Cogliamo quindi l’occasione quindi portare i nostri più sinceri auguri alla Confraternita della Misericordia di Sesto e a quella di Quinto, e ringraziarle del loro ruolo fondamentale in questo ultimo e difficile anno che la città ha passato. L’emergenza sanitaria ha visto le confraternite e i loro volontari profondere uno sforzo estremo a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale, che versava (e versa ancora) in grande difficoltà. Come non ricordare i turni interminabili di dottori, autisti, paramedici, gravati da enormi sforzi fisici dovuti anche all’uso imprescindibile dei vari DPI. Sforzi che sono valsi vite umane dei nostri concittadini. Un plauso anche per l’attività Caritas di mensa e pacchi alimentari per i meno abbienti. Purtroppo, insieme con la pandemia, è montata una crisi economica senza precedenti; le innumerevoli attività chiuse nell’ultimo anno hanno portato molti sestesi a rivolgersi alla Misericordia anche per la mera sussistenza. Per questo doppio ruolo di aiuto nella mitigazione degli effetti nefasti del Covid vogliamo esprimere la nostra gratitudine alle due Confraternite cittadine”.