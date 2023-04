Brunori (Lega) “Raccogliamo firme contro bulli e vandali”

SESTO FIORENTINO – La Lega di Sesto Fiorentino lancia una campagna di raccolta firme contro vandali e bulli. “La sicurezza è un diritto fondamentale di ogni cittadino e la sua tutela è uno degli obiettivi primari di ogni comunità. Purtroppo, a Sesto negli ultimi tempi spesso ci troviamo di fronte a situazioni di bullismo e vandalismo che mettono a rischio la tranquillità e la serenità di tutti”. A spiegare di cosa si tratta è il capo gruppo Daniele Brunori.

“È per questo che, sollecitati dalle richieste e dalle segnalazioni di molti cittadini, abbiamo deciso di promuovere una raccolta firme per chiedere alle autorità locali di adottare misure concrete per aumentare la sicurezza in città. – prosegue Brunori – L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’amministrazione di questa città sull’importanza di combattere concretamente il bullismo e il vandalismo, proteggendo i cittadini, specialmente i più giovani. Abbiamo ritenuto necessario procedere con questa iniziativa anche per l’atteggiamento di sufficienza se non di totale indifferenza che l’attuale maggioranza che siede nel palazzo comunale sta adottando verso questi fenomeni. Nonostante l’escalation di violenze delle ultime settimane sembra che la giunta Falchi non ritenga prioritario affrontare questi problemi, anzi, in certi casi, bulli e delinquenti sono stati addirittura difesi da alcuni consiglieri di maggioranza, che li hanno definiti delle “vittime del disagio sociale”.

È possibile firmare la petizione al gazebo della Lega domani, sabato 15 aprile, dalle 9.30 alle 13 alla quale parteciperà anche il segretario provinciale Federico Bussolin, oltre allo stesso Brunori e ai militanti del gruppo di Sesto. “Con questa petizione – conclude Brunori – chiediamo all’amministrazione di adottare misure concrete per prevenire e reprimere il bullismo e il vandalismo, aumentando la presenza della polizia municipale in strada, promuovendo campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei quartieri, implementando sistemi di videosorveglianza e adottando le sanzioni proposte all’ultimo consiglio comunale. La sicurezza è un valore che va difeso e tutelato, e questa raccolta firme è un primo passo concreto per assicurare una città più sicura e accogliente per tutti”.