Brunori (Lega) “Salviamo gli alberi di piazza De Amicis”

SESTO FIORENTINO – “Stavolta potrebbe toccare ai maestosi bagolari di piazza De Amicis, che ieri si sono visti rivestire dal nastro bianco/rosso, triste presagio di possibili abbattimenti”. E’ quanto sostiene Daniele Brunori della Lega di Sesto Fiorentino preoccupato per la sorte degli alberi della piazza del centro cittadino.E chiede “che sia fatto tutto il possibile per salvare questi alberi e che si colga l’occasione per invertire finalmente la tendenza all’abbattimento che ha caratterizzato questi anni dell’Amministrazione Falchi e si riescano a conservare queste opere d’arte della natura, così tanto amate dai sestesi”.

“Abbiamo contattato immediatamente il Comune per chiedere spiegazioni e ci è stato velocemente risposto che gli alberi sono stati ‘messi in sicurezza’ perché sono stati rilevati elementi di criticità. – prosegue Brunori – Alla nostra ulteriore richiesta di pubblicare la relazione dei tecnici che effettuarono il sopralluogo sulle piante, è invece seguito un silenzio interrotto soltanto questo pomeriggio (ieri, ndr) con l’invito a protocollare la richiesta, cose che abbiamo immediatamente proceduto a fare”.

“È di fondamentale importanza – prosegue Brunori – conoscere, infatti, lo stato di salute delle piante e le cause che hanno portato al sopraggiungere delle criticità citate dal responsabile alla comunicazione del Comune di Sesto Fiorentino. I bagolari della piazza hanno un valore inestimabile e molteplice.

In primis, sono piante di circa un secolo (ma questa specie può arrivare anche a 400 anni), con un valore quindi naturalistico notevole. In secondo luogo, sono alberi che hanno un’importanza storica, in quanto furono piantati per ricordare i caduti sestesi nella Prima Guerra Mondiale, in una sorta di Parco della Rimembranza. Piazza De Amicis è i suoi alberi, sono parte integrante del paesaggio e della bellezza della Piazza stessa. Senza contare, infine, il valore affettivo; chi scrive, come tanti ex alunni della De Amicis, ha passato interi pomeriggi per anni a giocare all’ombra di questi giganti gentili, e una perdita di queste piante colmerebbe il cuore di tanti di una enorme tristezza”.