Brunori (Lega) “Schiamazzi e botti in piazza De Amicis”

SESTO FIORENTINO – “Sembrava la notte del Carnevale di Rio e invece eravamo in piazza De Amicis, nel cuore della notte in un giovedi invernale”. A parlare così è Daniele Brunori, capogruppo della Lega in consiglio, che descrive una “nottataccia” di schiamazzi e disturbo notturno in una delle piazze di Sesto Fiorentino. “Fuochi d’artificio e schiamazzi di un’orda di ragazzi scalmanati hanno molestato la notte dei residenti della piazza e delle vie limitrofe, – racconta Brunori – in una zona, quella del Tondo, tradizionalmente tranquilla in cui vivono molte famiglie con bambini piccoli. Ci sono state molte e giuste proteste dei cittadini svegliati dai botti per un fatto che, purtroppo, non è isolato. Negli ultimi anni la piazza è stata infatti funestata da numerosi episodi analoghi, aggravati spesso anche da atti vandalici. Purtroppo alle proteste dei cittadini e del nostro gruppo politico l’amministrazione non ha risposto con alcuna azione concreta”. “Notti di botti e di schiamazzi che risuonano in tutto il centro cittadino e rimbombano di strada in strada e che avvengono spesso in particolare nelle sere del fine settimana. “La piazza avrebbe bisogno di più controlli – conclude Brunori – e soprattutto di un sistema di video sorveglianza che possa fungere da deterrente e, all’occorrenza, d’aiuto alle forze dell’ordine per individuare i colpevoli. Invitiamo quindi, ancora una volta, la sinistra sestese a tornare sui suoi passi e tutelare finalmente i cittadini onesti e le famiglie”.