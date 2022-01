Brunori (Lega) “Solo briciole per Sesto dal Pnrr”

SESTO FIORENTINO – “Solo le briciole per Sesto dal PNRR”- Lo afferma, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Daniele Brunori. “Abbiamo appreso con disappunto la notizia riguardo i fondi del PNRR destinati a Sesto Fiorentino, poco più di 300000 euro. – prosegue Brunori – Briciole appunto, specie se confrontate con quanto […]

SESTO FIORENTINO – “Solo le briciole per Sesto dal PNRR”- Lo afferma, in una nota, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Daniele Brunori. “Abbiamo appreso con disappunto la notizia riguardo i fondi del PNRR destinati a Sesto Fiorentino, poco più di 300000 euro. – prosegue Brunori – Briciole appunto, specie se confrontate con quanto invece potrà usufruire Campi Bisenzio, ben 5 milioni di euro! Siamo felici, beninteso, per i nostri vicini, ma ci chiediamo come sia possibile che la nostra Amministrazione abbia perso quest’occasione storica per attingere a risorse cruciali per la cura e il rilancio del nostro tessuto economico-sociale, nonché per la difesa del territorio e la sua sicurezza”.

“Evidentemente – prosegue la nota di Brunori – mentre l’Amministrazione campigiana era meritoriamente impegnata a partecipare ai bandi governativi con progetti concreti, quella sestese era evidentemente ad altre faccende affaciandata, o forse il sindaco Falchi rietiene che Sesto non abbia bisogno di risorse? Dubbi che rimangono, dubbi che diventano ancor più grandi quando poi abbiamo letto che l’ex assessore Kalmeta è stato ri-assunto a tempo pieno proprio per gestire i progetti riguardanti i fondi ricevuti dal PNRR. Davvero occorreva assumere una persona a tempo pieno alla luce del ben poco consistente ‘tesoretto’ ricevuto dal PNRR. Di entrambi i temi chiederemo conto all’Amministrazione già nel prossimo Consiglio Comunale. Ci sia concessa infine una nota finale: a Sesto certe pagine social satiriche vicine alla maggioranza sono solite sbeffeggiare Campi e i campigiani, visti come i nostri ‘cugini di campagna’. Alla luce della notizia odierna crediamo che i sagaci amici del sindaco avranno stavolta ben poco da ridere”.