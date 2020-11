Brunori (Lega) “Sulla vicenda del CAS per il sindaco è tutto finito”

SESTO FIORENTINO – Daniele Brunori della Lega interviene sulle affermazioni di ieri durante la diretta Facebook del sindaco Lorenzo Falchi in merito al CAS di via Mazzini. “Siamo sconcertati dalle parole del sindaco che, candidamente, finge di non aver notato che come gli ospiti del CAS abbiano ripetutamente violato gli obblighi di quarantena, il tutto […]

“Siamo sconcertati dalle parole del sindaco che, candidamente, finge di non aver notato che come gli ospiti del CAS abbiano ripetutamente violato gli obblighi di quarantena, il tutto con prove documentate e con un servizio apparso sulle tv nazionali – dice Brunori – E nessuna parola di risposta alla nostra richiesta di chiudere il CAS. Cosa vogliamo aspettare? Che davvero la bomba sanitaria scoppi? Che ci siano casi di conclamato contagio dagli ospiti ai residenti? Residenti tra l’altro già esasperati per le misure del governo e per lo stato di zona rossa, e che lamentano problemi di convivenza con il CAS già da molto tempo. Purtroppo, questa Amministrazione, che leggiamo impegnata nella fase “di ascolto” del cittadino per la disperata ricerca della rielezione, vuole ascoltare solo quando ci sono complimenti ed elogi”.

“Nelle ultime settimane, – prosegue Brunori – abbiamo quindi visto comunicati sulla mensa tra le top 10 in Italia (sebbene i dubbi da madri e padri di famiglia ci rimangono), o la solidarietà al Popolo del Saharawi. Ma niente sul CAS, o sul disastro ecologico del Rimaggio o sulla baby gang che imperversa in centro. Niente, i problemi non esistono, non si affrontano né sui social né tantomeno con un sopralluogo. Del resto, la ratio ormai è chiara: negare, negare sempre.Solo che questa non è una commedia, e ai sestesi non va più di riderci su”.