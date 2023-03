Brunori: “Niente più “stazionamento” sotto i portici della Coop e videosorveglianza: è una vittoria della Lega”

SESTO FIORENTINO – “Una vittoria della Lega ma soprattutto una vittoria dei cittadini sestesi”. E’ quanto afferma in una nota, Daniele Brunori capo gruppo della Lega dopo la risposta ottenuta dal sindaco Lorenzo Falchi alla sua interrogazione presentata in consiglio comunale sulla presenza di giorno e di notte di persone che stazionano sotto i portici […]

SESTO FIORENTINO – “Una vittoria della Lega ma soprattutto una vittoria dei cittadini sestesi”. E’ quanto afferma in una nota, Daniele Brunori capo gruppo della Lega dopo la risposta ottenuta dal sindaco Lorenzo Falchi alla sua interrogazione presentata in consiglio comunale sulla presenza di giorno e di notte di persone che stazionano sotto i portici della Coop di piazza Vittorio Veneto e sull’arrivo delle telecamere in via Cavallotti e piazza IV Novembre.

“Sotti i portici della Coop di piazza Vittorio Veneto sarà ristabilita la legalità, saranno riportati l’igiene ed il decoro e l’area verrà recintata con una nuova cancellata che renderà impossibili nuovi bivacchi. – prosegue Brunori – Che la situazione non fosse più sostenibile e che la misura fosse davvero colma l’ha compreso finalmente anche il sindaco Falchi, che ha ceduto alle nostre pressioni rispondendo alla nostra interrogazione nel consiglio comunale di ieri dichiarando che la situazione andrà a breve verso una risoluzione definitiva, cosa che avrà risvolti positivi per la sicurezza e la vita tutta del centro cittadino. Certamente, ci lascia ancora perplessi constatare come questa Amministrazione si trovi ad affrontare queste problematiche solo dopo innumerevoli segnalazioni, solo dopo che i cittadini abbiano manifestato la propria frustrazione e solo dopo le nostre vibranti proteste. Crediamo infatti che con un minimo di attenzione in più alla realtà di tutti giorni della città si possano individuare le criticità e risolverle prima che deflagrino e diventino pericolose”.

Soddisfazione dunque anche per il prossimo impianto di videosorveglianza in centro. “E sempre nell’ottica della prevenzione, ci fa piacere che il sindaco, incalzato dalle nostre domande, – conclude Brunori – abbia confermato l’installazione delle videocamere in via Cavallotti e in piazza IV Novembre, che, ci è stato detto, saranno montate a brevissimo, avendo il contratto firmato proprio questo mese. Anche qui avremmo preferito un’Amministrazione più solerte (la prima delibera a riguardo è di agosto dell’anno scorso) e più proattiva, ma è indubbio che dai tempi in cui il tema videocamere e sicurezza era un vero e proprio tabù, la situazione è cambiata. Adesso, grazie anche alla nostra opera, che altro non è che il megafono delle richieste e dei bisogni dei cittadini, le telecamere verranno in supporto delle forze dell’ordine e della polizia municipale nella prevenzione e nel contrasto di reati e delinquenza. Mutuando le famose parole di Neil Amstrong, potremmo definirlo un piccolo passo per una città moderna ma un grande passo per “Sestograd”…”.