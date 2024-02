“Buca” la rotonda dell’Indicatore e va a sbattere con l’auto contro il pannello luminoso dei parcheggi

SIGNA – E’ stato un bel “botto” quello che questa mattina, intorno alle 4.30, ha visto come “protagonista” una Lancia Ypsilon guidata da una donna. La macchina, infatti, diretta dall’Indicatore verso Signa, ha centrato in pieno il pannello luminoso posto sulla rotonda che segnala il numero dei posti auto disponibili nei parcheggi di Signa. Tuttavia, in base anche agli accertamenti fatti in mattina dagli agenti della Polizia municipale signese, sembra che non si sia fatta niente e che l’incidente sarebbe stato causato da un colpo di sonno. Il secondo, in poco tempo, registrato sul territorio nel fine settimana, più o meno con la stessa dinamica: l’altro si era verificato in via Madre Teresa di Calcutta dove addirittura l’auto, dopo il sinistro, era stata lasciata sul posto dal guidatore.