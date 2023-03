Bullismo e cyberbullismo, come prevenire? Parlano i ragazzi. Università: oggi un convegno con 49 scuole toscane

FIRENZE – “Non restiamo in silenzio!”. Si parlerà di prevenzione del bullismo e della sua variante più nota, il cyberbullismo, attraverso la voce di ragazze e ragazzi di 49 scuole toscane nel convegno in programma oggi, giovedì 30 marzo (inizio alle 14 – Aula Magna dell’Università di Firenze, piazza San Marco, 4), per iniziativa del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature […]

FIRENZE – “Non restiamo in silenzio!”. Si parlerà di prevenzione del bullismo e della sua variante più nota, il cyberbullismo, attraverso la voce di ragazze e ragazzi di 49 scuole toscane nel convegno in programma oggi, giovedì 30 marzo (inizio alle 14 – Aula Magna dell’Università di Firenze, piazza San Marco, 4), per iniziativa del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell’Ateneo. L’incontro sarà un momento di riflessione per insegnanti, psicologi ed operatori scolastici sulle strategie di intervento, sulla base dei risultati delle più recenti ricerche nell’ambito del progetto NoTrap, attivo da oltre 12 anni, frutto della collaborazione fra gli assessorati al Diritto alla salute e all’Istruzione della Regione Toscana, il Dipartimento UniFi e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (USR).

Nello specifico verranno presentati i nuovi sviluppi di NoTrap, orientati da un lato a dare voce e a coinvolgere in misura sempre più attiva gli studenti e le studentesse nelle diverse azioni del programma, dall’altro a contrastare le nuove tipologie emergenti di bullismo etnico. Nell’anno scolastico 2021/2022, infatti, in un campione di nove scuole secondarie di secondo grado della Toscana NoTrap è stato integrato con un modulo specifico sulla prevenzione del pregiudizio e sulla promozione della tolleranza interetnica. Questa nuova componente, legata ad un progetto di ricerca di rilevanza nazionale (PRIN), ha evidenziato come lavorare su questi temi possa costituire una risorsa importante nelle classi per ridurre i fenomeni di bullismo e vittimizzazione etnico-pregiudiziale e per favorire nei ragazzi una maggiore accettazione della diversità. Nell’occasione del convegno, inoltre, si concluderà il primo concorso #ChallengeNoTrap! che ha raccolto i contributi dei più giovani sul tema del contrasto del bullismo e del cyberbullismo promuovendo un approccio basato sul supporto tra pari e offrendo a studenti e studentesse uno spazio per condividere idee ed esperienze sul tema. Tre i progetti che saranno selezionati come vincitori del contest.

I lavori saranno aperti dai saluti della rettrice dell’Ateneo fiorentino Alessandra Petrucci, della direttrice del Dipartimento FORLILPSI Vanna Boffo, dell’assessore regionale a istruzione, formazione professionale e Università Alessandra Nardini. Ersilia Menesini, ordinario di Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione dell’Ateneo fiorentino e coordinatrice di NoTrap, presenterà, insieme a Emanuela Balocchini (Regione Toscana), i nuovi sviluppi della Rete di Scuole Toscane che promuovono salute. “NoTrap ha da sempre considerato i ragazzi come protagonisti attivi nella lotta al bullismo e al cyberbullismo – spiega Ersilia Menesini – puntando su un loro diretto coinvolgimento come agenti di cambiamento nel gruppo classe. Nella più recente edizione del programma, promuovendo l’iniziativa del concorso, si è deciso di incentivare in misura ancora maggiore il coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse, ascoltando la loro voce”.