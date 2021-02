Bullismo, Fratelli d’Italia lancia la campagna #ANKIODICOBASTA

FIRENZE “In occasione della “Giornata contro il bullismo”, in programma domani, domenica 7 febbraio, chiediamo una maggiore sensibilizzazione nelle scuole e la diffusione della conoscenza delle App per segnalare episodi di bullismo, come Youpol o Acchiappabullo la più tecnologica Bully Buster. Come dipartimento tutela vittime ci mettiamo a disposizione con i nostri psicologi e avvocati alla […]

FIRENZE “In occasione della “Giornata contro il bullismo”, in programma domani, domenica 7 febbraio, chiediamo una maggiore sensibilizzazione nelle scuole e la diffusione della conoscenza delle App per segnalare episodi di bullismo, come Youpol o Acchiappabullo la più tecnologica Bully Buster. Come dipartimento tutela vittime ci mettiamo a disposizione con i nostri psicologi e avvocati alla mail tutelavittimetoscana@libero.it (a cui possono rivolgersi genitori e ragazzi) e annunciamo la creazione della pagina Facebook #ANKIODICOBASTA attraverso la quale contattare direttamente i nostri psicologi ed avvocati”. E’ questa l’iniziativa del dipartimento tutela vittime di Fratelli d’Italia Toscana in occasione della “Giornata contro il bullismo”.

“La piaga del bullismo e del cyberbullismo continua a mietere vittime fra i nostri figli, – spiegano dal dipartimento – i nostri figli sono nativi digitali quindi propensi a scrivere e comunicare attraverso chat, mailing list e social. Per questo abbiamo pensato di attivarci attraverso i social network e costruire uno sportello informativo virtuale”. “Ci chiediamo – proseguono – perché non parlino prima e la motivazione per cui arrivino a raccontare tutto ciò che subiscono solo quando i bulli hanno superato i limiti della decenza o hanno commesso degli atti veramente gravi, cioè reati passibili di denuncia. E’ importante agire prima, in modo da prevenire azioni che avrebbero estreme conseguenze”.

“Ringraziamo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Francesco Torselli – concludono – per la sensibilità mostrata sull’argomento con la presentazione di una mozione regionale che promuove iniziative a tutela dei minori vittime di contenuti violenti, diseducativi e/o sessualmente espliciti diffusi dalla rete e dai principali social network”.

In foto Ilaria Michelucci, responsabile dipartimento tutela vittime FdI-Toscana