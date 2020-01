“Buon Natale Ceramica” esposizione in Municipio fino al 12 gennaio

SESTO FIORENTINO – La ceramica in mostra in Palazzo comunale: si tratta dell’esposizione “Buon Natale Ceramica” visitabile nell’atrio del Municipio in piazza Vittorio Veneto 1, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 16 fino al 12 gennaio.

L’esposizione raccoglie alcuni prototipi in gesso conservati nell’Archivio della Ceramica sestese raffiguranti il tema della Natività, uno dei soggetti ricorrenti in formelle, statue e tondi prodotti dalle manifatture del nostro territorio tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento.

Di particolare interesse sono alcune statuette realizzate dalla Ceramica Artistica Ciulli tra gli anni Venti e gli anni Quaranta che reinterpretano i soggetti sacri ispirandosi agli stili che in quel periodo si affermavano nell’arte, nell’artigianato artistico e nella moda. Tra le opere più interessanti è da segnalare la statua di una Madonna col Bambino che riproduce in forma tridimensionale un dipinto ottocentesco di Domenico Morelli, divenuto quasi un’icona popolare e raffigurato in cartoline e santini.