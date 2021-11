“Buon Natale Jo”: il Natale di Banda Albereta non è “in presenza” ma è sempre di solidarietà

SIGNA – Anche se gli “eventi”, almeno per il momento, hanno avuto il sopravvento, Banda Albereta non si ferma e guarda comunque con ottimismo al futuro. Fermati più che altro da quella che potrebbe essere una nuova risalita dell’emergenza sanitaria, l’associazione “colorata di giallo” ha deciso di non organizzare alcun evento per il mese di […]

SIGNA – Anche se gli “eventi”, almeno per il momento, hanno avuto il sopravvento, Banda Albereta non si ferma e guarda comunque con ottimismo al futuro. Fermati più che altro da quella che potrebbe essere una nuova risalita dell’emergenza sanitaria, l’associazione “colorata di giallo” ha deciso di non organizzare alcun evento per il mese di dicembre. Ma, al tempo stesso, ha voluto dare ugualmente seguito a una delle proprie iniziative di solidarietà in vista delle prossime festività natalizie. Solidarietà, è giusto ricordarlo ancora una volta, che ha permesso in dieci anni di attività di devolvere oltre 400.000 euro in beneficenza.

“Abbiamo aspettato il più possibile – scrivono sulla loro pagina Facebook – ma la situazione attuale che si è creata a causa della pandemia, con il rischio di nuove, eventuali restrizioni ci ha portati a non organizzare l’evento di dicembre in presenza così come era avvenuto l’anno scorso per il piccolo Kevin. Così, per non restare del tutto fermi, abbiamo deciso di aiutare con una raccolta on line la piccola Jo. La storia la conoscete, nei prossima giorni vi faremo un riassunto del percorso che sta compiendo e che a primavera del 2022 la vedrà ancora in America per sottoporsi a una serie di nuovi interventi chirurgici sia per la rimozione dei ferri e delle placche alle gambe, sia per sistemare l’anca che purtroppo è fuori posto, problema emerso nell’ultima visita effettuata pochi giorni fa in Polonia con il dottor Paley. oltre a tutte le sedute di riabilitazione necessarie. La raccolta terminerà il 20 dicembre, per tutti coloro che intendono sostenerci ma soprattutto aiutare la piccola Jo a realizzare il suo sogno che piano piano si sta avverando, sulla locandina troverete tutti gli estremi per il bonifico (codice Iban IT72T0832538111000000213590 – causale Buon Natale Jo).