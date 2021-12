Buona Destra: “Continuità assistenziale e guardia medica, Regione così non va…”

CAMPI BISENZIO – Buona Destra Firenze e Buona Destra Toscana contestano, scrivono in una nota, “la scelta dell’amministrazione regionale di modificare il piano di continuità assistenziale e procedere all’accorpamento in un unico ambulatorio della guardia medica sopprimendo quindi le sedi attualmente presenti nei Comuni della Piana. Non solo, perché l’amministrazione regionale intende eliminare le visite […]

CAMPI BISENZIO – Buona Destra Firenze e Buona Destra Toscana contestano, scrivono in una nota, “la scelta dell’amministrazione regionale di modificare il piano di continuità assistenziale e procedere all’accorpamento in un unico ambulatorio della guardia medica sopprimendo quindi le sedi attualmente presenti nei Comuni della Piana. Non solo, perché l’amministrazione regionale intende eliminare le visite domiciliari notturne e prevedere l’accesso al servizio di guardia medica solo dopo un primo consulto telefonico duplicando inutilmente una circostanza che già sostanzialmente esiste nei fatti”.

“Il disagio per i cittadini della Piana è evidente – afferma Kishore Bombaci, coordinatore fiorentino e regionale di Buona Destra – mentre i presunti benefici, ammesso che ce ne siano, di certo non sono sufficienti a compensare i problemi creati da questa scelta, soprattutto in questo periodo in cui i dati pandemici segnano un peggioramento anche nella nostra Regione”. “Ancora una volta, sul tema sanità, l’amministrazione regionale dimostra tutti i suoi evidenti limiti e lacune. Buona Destra Firenze e Buona Destra Toscana pertanto – conclude Bombaci -si uniscono all’appello lanciato da Forza Italia-Campi Bisenzio per una mobilitazione della cittadinanza campigiana contro questa decisione e aderisce con forza alla petizione e raccolta firme promossa dalla stessa Forza Italia comunale”.