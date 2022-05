Buona Destra e Forza Italia a confronto in vista dei prossimi appuntamenti. Elettorali e non. “Sinergia totale”

CAMPI BISENZIO – Un momento di confronto. E’ quello che si è svolto in questi giorni fra Buona Destra e Forza Italia “per dare seguito – spiegano Kishore Bombaci, coordinatore Buona Destra Toscana, e Angelo Victor Caruso, coordinatore Forza Italia per la Piana – a una collaborazione sul territorio della Piana, soprattutto dove l’anno prossimo si terranno le elezioni amministrative, in particolare a Campi Bisenzio. Sinergia totale. È importante la collaborazione non solo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ma per ribadire la necessità per le forze moderate e liberali di riprendere la centralità che è loro propria. Auspichiamo che questo percorso prenda piede sul territorio, che sconta decenni ormai di amministrazione fallimentare del centro-sinistra. Le problematiche sono tante ed è necessario iniziare a lavorare subito con spirito costruttivo e propositivo. Le premesse ci sono tutte e sono ottime”.