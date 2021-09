Buona Destra Firenze sostiene Gabriele Toccafondi (Italia Viva)

SESTO FIORENTINO – Buona Destra Firenze sostiene la candidatura di Gabriele Toccafondi (Italia Viva) a Sindaco di Sesto Fiorentino. “La Giunta uscente – prosegue la nota di Buona Destr Firenze – si è caratterizzata per un progressivo immobilismo che ne ha paralizzato l’azione con una serie di NO incomprensibili e che l’hanno portata a essere sempre più ostaggio di spinte populiste che ci preoccupano seriamente. Se nel centrodestra la candidatura sovranista rappresenta in scala il declino della destra italiana, il centrosinistra ha dimostrato ancora una volta l’incapacità di uscire dalle logiche di sempre. In tutto ciò, la candidatura di Toccafondi rappresenta una vera e propria novità con l’idea di una politica che pragmaticamente torni a occuparsi della comunità e non di se stessa. Sesto ha bisogno di ripartire dalle scuole, alle infrastrutture, dalla Pubblica Amministrazione al fisco comunale; ha bisogno di esprimere un Si deciso al proprio futuro per non rimanere stritolata nell’immobilismo assoluto che ne frenano la spinta propulsiva. Per questo riteniamo Toccafondi il candidato adatto per agire con decisione per una politica che finalmente faccia il proprio lavoro: cioè costruire futuro a partire dai territori.