Buona Destra, il coordinatore per la Piana è Iacopo Bonechi

PIANA FIORENTINA – E’ Iacopo Bonechi, fresco di nomina, il referente per la Piana fiorentina di Buona Destra. “Fino a oggi – spiega Kishore Bombaci, segretario regionale di Buona Destra si è occupato soltanto di Sesto Fiorentino, dove fra l’altro sta facendo un buon lavoro, ma è necessario intensificare e allargare l’attività in una zona dell’hinterland fiorentino estremamente complicata e densa di problematiche che le amministrazioni di centro-sinistra hanno fin qui sottovalutato completamente. Nonostante la giovane età, Bonechi dimostra una grande sensibilità verso i numerosi interventi che il territorio richiede e crediamo possa davvero fare un buon lavoro insieme al coordinatore provinciale Luca Radice e gli altri membri dei circoli locali”.

“Ringrazio Kishore Bombaci – dice Bonechi – per questa opportunità e sono orgoglioso di poter rappresentare Buona Destra nel territorio della Piana perché sono convinto che abbiamo le idee giuste per poter fare bene e salvaguardare una zona che che è un vero “polmone economico” per la Toscana. Dovremo iniziare subito a lavorare, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali come le amministrative a Campi nel 2023. Sicuramente si prospetta un periodo di lavoro intenso, ma sono convinto che Buona Destra possa e debba fare tanto per il tessuto socioeconomico del territorio”.