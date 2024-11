“Buongiorno regione”, a darlo su Rai3 è il Museo della paglia

SIGNA – I capelli del popolo e quelli delle Regine: il Museo della paglia di Signa ha debuttato stamani a “Buongiorno Regione” il programma del mattino delle testata giornalistica regionale. Un reportage importante, tra i secoli di storia del cappello, che ha visto la presenza del sindaco Giampiero Fossi, di Angelita Benelli, presidente dell’Associazione Museo della paglia, e di Franco Frasconi, presidente del Consorzio del cappello di Firenze. “Una vetrina importante per la nostra realtà museale – ha detto il sindaco Fossi – ma anche per tutto il distretto del cappello, qui da noi, nell’area della valle dell’Arno, ci sono ancora oggi aziende che continuano la tradizione, utilizzando fibre vegetali e sostenibili, che ebbe inizio a Signa nel 1718 con Domenico Sebastiano Michelacci. Per questo la nostra realtà è prima di tutto un Museo di impresa che guarda al futuro capace di valorizzare il cappello di paglia di Firenze che rappresenta il primo vero storico Made in Italy”. “Il servizio andato in onda oggi in diretta – ha aggiunto Benelli – è stato davvero prezioso, una tappa importante che testimonia il nostro impegno per dare il più ampio risalto al Museo civico. Una sforzo collettivo che continuerà anche nei prossimi mesi per dare al museo tutta la promozione che merita”.