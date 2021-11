Buoni risultati per gli atleti dell’Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – Una trasferta proficua di risultati quella dell’Accademia Karate Shotokan al Campionato Italiano di Karate classe Esordienti. Un weekend ricco di emozioni che ha portato a ben 2 atleti a podio su 5 partecipanti. Si laurea neo campionessa italiana Lucrezia Seri, Esordiente -35kg, che sbaraglia le avversarie e in finale gestisce al meglio la sua superiorità tecnica.

Medaglia di bronzo per Matteo Risito, Esordiente +75kg, in una categoria pesante ma non numerosa, riesce comunque a dire la sua portando a segno le sue tecniche.

Degno di nota anche il 5° posto di Viola Bigagli, che dopo 3 match vinti viene fermata dalla Campionessa Italiana. Settimo posto invece per Alan Zecchino, in una categoria di peso veramente popolata da atleti di alto profilo: 3 vittorie e 2 sconfitte arrestano la sua corsa al podio. Partecipazione e 11° posto per Lorenzo Materni che non riesce ad esprimere il suo potenziale. Dopo lunghi mesi di allenamenti scanditi dalle rigide regole anti-Covid, questi giovani hanno avuto la forza di non mollare e di allenarsi seguito dallo staff tecnico dell’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino composto dal M° Leonardo Marchi, Daniele Di Feo, Stefano Marchi e Cosimo Margheri.