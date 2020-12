Buoni spesa ai propri dipendenti da spendere a Campi: il Natale del Consorzio Overclean è nel segno della solidarietà

CAMPI BISENZIO – Da un lato un premio ai propri dipendenti, dall’altro un aiuto ai negozi del centro storico di Campi che aderiscono a Fare Centro Insieme. Va davvero nella direzione di un Natale solidale l’iniziativa lanciata dal Consorzio Overclean, con sede a Campi Bisenzio e una filiale a Signa, denominata appunto “GoodShop” e presentata questa mattina a Villa Rucellai. Il Consorzio, infatti, ha lanciato un’idea concreta, che contribuisce davvero ad aiutare a risollevarsi e, se vogliamo, “esportabile” anche in altre aziende del territorio. Ovvero la decisione di devolvere ai propri dipendenti l’importo delle strenne natalizie in buoni spesa da poter utilizzare presso i negozi che fanno parte del Centro Commerciale Naturale. A presentare l’idea, che si è già concretizzata, i due soci del Consorzio, Fedele Fante e Piergiorgio Pecoraro, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e del CCN.

“La nostra è una realtà che si occupa di servizi per le aziende – hanno detto i due soci – e la domanda che ci siamo fatti è stata molto semplice, ovvero cosa potevamo fare di concreto per renderci utili in questo periodo. Siamo “malati” del territorio in cui viviamo e lavoriamo, abbiamo fatto la nostra proposta al CCN e in pochi giorni è diventata realtà”. Da qui la suddivisione della cifra solitamente spesa per il cosiddetto “ceppo” natalizio, circa 2.300 euro, in buoni da 10 euro consegnati ai propri dipendenti e spendibili nel centro di Campi. Una proposta che è piaciuta immediatamente sia all’amministrazione comunale che a Fare Centro Insieme e che potrebbe essere ripetuta anche nel 2021. Magari coinvolgendo altre attività. “La chiave di volta – ha detto il sindaco Emiliano Fossi – è stata proprio quella di non abbattersi di fronte al periodo difficile che stiamo vivendo, con una proposta che dimostra lungimiranza e che rende merito a chi l’ha lanciata, un’azienda solida che ringraziamo per la disponibilità data”. “L’obiettivo – ha aggiunto Ester Artese, assessore allo sviluppo economico del Comune di Campi – è quella di fare rete oltre il periodo del Natale. La nostra speranza è che questo progetto possa fare da apripista e che ovviamente possa essere ampliato”.

Soddisfazione è stata espressa anche Christian Domizio, presidente di Fare Centro Insieme: “Tutto nasce da un’idea del Consorzio, che ringraziamo, ma il nostro grazie va anche all’amministrazione comunale che ci ha subito sostenuto. Anche questo è uno strumento utile per la sopravvivenza delle nostre aziende, nella speranza che il 2021 possa essere davvero migliore per tutti”. Concetti ribaditi anche da Patrizia Lombardi, direttrice commerciale del CCN: “Si tratta di un’idea lungimirante e che abbiamo subito sposato, che trasmette un messaggio di resilienza importante. Un’idea che si è concretizzata perché frutto di un grandissimo lavoro nell’auspicio, da parte di tutti, di coinvolgere altre aziende in un futuro che si spera possa essere diverso dal presente che stiamo vivendo”.