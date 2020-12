Buoni Spesa, al via una nuova tranche

CALENZANO – L’amministrazione comunale ha deciso di erogare una nuova tranche di buoni spesa utilizzando le 95mila euro destinate dal Governo a Calenzano, così come è stato fatto la scorsa primavera, durante la prima ondata. Per richiederli c’è tempo fino al 29 dicembre, compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune. I buoni avranno validità fino a […]

CALENZANO – L’amministrazione comunale ha deciso di erogare una nuova tranche di buoni spesa utilizzando le 95mila euro destinate dal Governo a Calenzano, così come è stato fatto la scorsa primavera, durante la prima ondata. Per richiederli c’è tempo fino al 29 dicembre, compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune.

I buoni avranno validità fino a febbraio e il loro importo varia in base ai componenti del nucleo familiare. Possono richiederli quelle famiglie che, a seguito dell’emergenza sanitaria, non sono in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, secondo determinati requisiti.

“Si dà così un ulteriore sostegno a quelle famiglie che sono state più esposte agli effetti economici a causa della pandemia – ha commentato l’Assessore al Welfare Stefano Pelagatti -, rispondendo ad un bisogno primario come quello alimentare. Questa misura si integra al servizio, attivo tutto l’anno, di erogazione di pacchi alimentari da parte del Centro di Ascolto Interparrocchiale, in collaborazione con il servizio sociale del Comune”.

Le persone in carico al servizio sociale professionale potranno rivolgersi o saranno chiamati dall’assistente sociale di riferimento.

Per info e modulistica clicca qui. Tel. 055 8833298 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Il modulo di domanda dovrà essere inviato, a partire da martedì 15 dicembre 2020, alla e-mail del Comune di Calenzano: calenzano.protocollo@postacert.toscana.it, con allegata copia del documento di identità del firmatario e, per i cittadini stranieri, copia del permesso di soggiorno in stato di validità. I richiedenti saranno contattati telefonicamente dagli uffici comunali per concordare le modalità del ritiro dei buoni spesa.