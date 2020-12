Buoni spesa, nuovo bando del Comune di Lastra a Signa: c’è tempo fino al 28 dicembre

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Altri bandi e avvisi” l’avviso pubblico “Misure urgenti per la solidarietà alimentare: concessione di buoni spesa per l’acquisto generi di prima necessità” in base al decreto numero 154 legge del 23 novembre 2020 relativo all’emergenza epidemiologica in corso. Il Comune di Lastra a Signa, per poter mettere in atto tale misura, ha ricevuto un contributo statale di 107.589 euro. I destinatari del contributo sono i nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, il cui componente richiedente è residente nel comune a cui viene effettuata la richiesta e in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. Oltre a questo hanno accesso al contributo i nuclei familiari che hanno subito un azzeramento o una forte riduzione del reddito da lavoro percepito dai suoi componenti dall’inizio dello stato di emergenza. L’importo del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare: 160 euro (1 componente), 240 euro (2 componenti), 320 euro (3 componenti), 400 euro (4 componenti), 480 euro (5 o più componenti). Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti la concessione dei buoni avviene previa presentazione di domanda da inoltrare via web sul portale “Presenta istanze on line” con accesso diretto dalla home page del sito del Comune (e successivamente cliccando su “Bonus Spesa Covid-19”), dal 17 al 28 dicembre. In via eccezionale e per situazioni di estrema impossibilità a presentare direttamente on line la domanda è possibile prendere un appuntamento chiamando il numero 0553270127 o 0558743234 e un operatore darà supporto in questa operazione. La concessione dei buoni spesa avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.