Buoni spesa, pubblicata la graduatoria degli ammessi e non ammessi a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicata sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, la graduatoria degli ammessi e dei non ammessi per la concessione dei buoni spesa a seguito del nuovo bando scaduto lo scorso 25 marzo “Misure urgenti per la solidarietà alimentare: concessione di buoni spesa per l’acquisto generi di prima necessità” in base al decreto numero 154 legge del 23 novembre 2020 relativo all’emergenza epidemiologica in corso. Ricordiamo che per il ritiro dei buoni i beneficiari saranno contattati direttamente dall’Ufficio servizio sociale. Per informazioni contattare il numero 055/3270127.