Buoni Spesa: requisiti per richiederli

SESTO FIORENTINO – Il Comune ha attivato la possibilità di richiedere buoni spesa per chi si trova in una situazione economica di difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria.

Tra i requisiti necessari per accedere alla richiesta di buoni spesa sono: nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e il cui componente richiedente è residente a Sesto Fiorentino e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. Inoltre i nuclei richiedenti dovranno essere in possesso anche di uno dei seguenti requisiti: un valore dell’ISEE corrente inferiore a euro 9.360, così come da relativa attestazione in corso di validità; oppure un valore dell’ISEE ordinario inferiore a euro 6.000, così come da relativa attestazione in corso di validità; oppure un valore dell’ISEE ordinario compreso tra euro 6.000 ed euro14.000, così come da relativa attestazione in corso di validità, e un reddito familiare relativo al mese di novembre 2020 inferiore a un valore pari a euro 400 per i nuclei familiari di un componente, a euro 600 per i nuclei familiari di due componenti e a euro 800 per i nuclei familiari di tre o più componenti. Altre informazioni sui requisiti si possono consultare sul sito del Comune

http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/…/buoni-spesa…

E’ possibile richiedere i buoni spesi dalle ore 8:30 di martedì 15 fino alle 19 di martedì 22 dicembre, sarà possibile compilare il modulo online al link https://bit.ly/BuoniSpesaCovid19SestoFiorentino. Per chi non avesse accesso a internet è possibile telefonare al numero 0554496301 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30.

Per i negozi disponibili ad accettare buoni spesa per l’acquisto dii prodotti alimentari, per l’igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti), per l’igiene della casa e per la cura degli animali è possibile compilare il form al link bit.ly/NegoziBuoniSpesaCovid19