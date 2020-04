Buoni spesa Unicoop: nelle Signe consegnati quasi 8.000 euro alle associazioni del territorio

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Quasi 8.000 euro. Per la precisione 7.960. A tanto ammontano i buoni spesa consegnati alle associazioni di volontariato di Lastra a Signa e Signa e destinati a chi, in questo periodo di emergenza sanitaria, vive in condizioni di difficoltà economica. I buoni sono relativi alle donazioni della campagna di solidarietà della Fondazione Il Cuore si scioglie dello scorso dicembre e alle raccolte alimentari del 2019 e messi a disposizione da Unicoop Firenze e dalla stessa Fondazione Il Cuore si scioglie. “Sono stati recapitati alle associazioni di volontariato con cui la Cooperativa e la Fondazione collaborano per le iniziative solidali, – si legge in una nota – come la raccolta alimentare che a loro volta li assegneranno alle persone bisognose”. Nel dettaglio i buoni verranno distribuiti a: Caritas Natività NSG e Caritas Parrocchia San Giovanni di Signa. I buoni, del valore di 20 euro ciascuno, potranno essere spesi nei punti vendita Unicoop Firenze (al link l’elenco completo) nelle prossime settimane. L’importo, come già detto in precedenza, è relativo alle raccolte alimentari della sezione soci Coop Le Signe del 2019 e alla campagna di solidarietà “Natale insieme” della Fondazione Il Cuore si scioglie. Nel mese di dicembre l’iniziativa ha visto partecipare tante persone il cui contributo è stato raddoppiato dalla Fondazione per un totale complessivo di 200.000 euro che sono stati suddivisi sui diversi territori. “Si intensifica così un’attività solidale che la Cooperativa e la Fondazione portano avanti da sempre, con un impegno che diventa ancora più importante in questo momento di grave crisi economica e incertezza dovuta all’emergenza Coronavirus, con tante famiglie che non hanno le risorse per fare la spesa”. “La solidarietà non si ferma in tempi di Coronavirus, – fanno sapere dalla sezione soci Coop Le Signe – con i buoni distribuiti alle associazioni di volontariato sosteniamo le persone che ogni giorno hanno difficoltà a portare un pasto a tavola. L’emergenza alimentare è una delle criticità a cui prestiamo la massima attenzione, con diverse iniziative durante l’anno. Con questi buoni spesa vogliamo dare una speranza a chi a causa della crisi economica innescata dal Coronavirus si trova ad affrontare povertà e solitudine”. “Nelle ultime settimane abbiamo visto aumentare a dismisura il numero e la gravità delle situazioni di emergenza alimentare. La povertà causata dal Coronavirus ha colpito intere famiglie e singoli individui, alla prese con difficoltà economiche per cui anche fare la spesa diventa difficile. Grazie ai buoni spesa di Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie riusciamo a dare risposte a situazioni molto diverse fra loro, ma anche molto precarie”, dicono da Caritas Natività NSG e dalla Parrocchia di San Giovanni di Signa. Intanto in tutti i punti vendita di Unicoop Firenze è attivo il progetto “Spesa sospesa”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per offrire una spesa alle persone bisognose, ancora più vulnerabili in questo momento di emergenza sanitaria e crisi economica. Il progetto permette a tutti, facendo la spesa, di contribuire alle casse dei Coop.Fi con almeno un euro o 100 punti della carta socio, un piccolo segnale per pensare a chi sta peggio. La Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppierà quanto raccolto.